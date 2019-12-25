В Петербурге обсуждают строительство венских остановок

Для того чтобы трамвайные пассажиры были в безопасности.

В Санкт-Петербурге рассматривают возможность внедрения "венских остановок" для трамвайных маршрутов, проходящих по улицам без выделенной полосы. Инициатива направлена на повышение безопасности и доступности для маломобильных пассажиров, передает Фонтанка.

Согласно информации, опубликованной в телеграм-канале комтранса, на совмещённых с автомобильным движением участках находятся около 314 остановок. Для них предлагается использовать концепцию венских остановок: "подъём уровня проезжей части на всем протяжении посадки и высадки пассажиров", что позволяет людям выходить из вагона на уровень тротуара без спусков или подъемов.

Ранее Горэлектротранс даже указал конкретные адреса для возможного внедрения таких платформ, включая остановки на Благодатной, Маршала Говорова и Стачек. Однако до сих пор эксперимент не был реализован, и вопрос остаётся на стадии проработки. Эксперимент с посадочными платформами, предшествовавший венским остановкам, проводился около 15 лет назад на проспекте Добролюбова и Кронверкском, где тестировались мобильные платформы для повышения комфорта пассажиров.

Владимир Федоров, исполнительный директор МАП ГЭТ и член Общественного совета Минтранса России, сообщил "Фонтанке", что при разработке проекта восстановления трамвайного движения на Садовой улице и запуска маршрута "тройка" также предусматривалось строительство венских остановок. Однако реализация была отложена до капитального ремонта улицы, который завершился только в прошлом году, и проект пока не продвинут.

