В Петербурге и Ленобласти обчистили трех туристов из Китая и Италии

У одного из них злоумышленники украли почти полмиллиона рублей.

За лето в Петербурге обокрали трех туристов из Китая и Италии. У одного из них, 25-летнего студента из КНР, 10 июня в Выборгском районе вырвали сумку. Спустя почти два месяца он подсчитал точный ущерб: украли 100 тыс. руб., 30 тыс. юаней, кошелек "Louis Vuitton" за 80 тыс. руб., саму сумку "Calvin Klein" за 20 тыс. руб., а также наушники и зарядку. Об этом сообщило АН "Оперативное прикрытие".

Еще один житель Китая пожаловался на кражу в магазине на Кузьминском шоссе в Пушкине. У 39-летнего туриста 5 августа украли кошелек, в котором он хранил 40 тыс. рублей и 1200 юаней.

Итальянцу не повезло наткнуться на злоумышленников 6 августа у Дворцового моста. У 20-летнего молодого человека пропал смартфон за 90 тыс. руб.

Ранее Piter.TV сообщал о том, что мошенники научились красть деньги людей с помощью видео со знаменитостями.

Фото: Pixabay