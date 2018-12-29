На Невском проспекте обокрали туристку из Италии

Девушка запросила справку для страховки.

Туристка из Шри-Ланки осталась без кошелька после поездки в автобусе на Невском проспекте, сообщает 4 января АН "Оперативное прикрытие".

Известно, что кража случилась в минувший четверг примерно в 15:30. Девушка заметила пропажу, когда уже была в кафе "Зингер". В кошельке туристка хранила 500 евро, банковские карты, электронный паспорт и водительское удостоверение.

Для гостьи Петербурга ущерб оказался незначительным. Она попросила справку для страховой компании и уже сегодня она покинула страну.

Напомним, ранее Piter.tv писал, что Смольный полностью погасил долги по зарплате перед метростроевцами.

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