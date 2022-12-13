В Петербурге обнаружили трубопровод XVIII века во время реконструкции водопроводных сетей у метро "Нарвская"

Предполагается, что фрагменты с внутренней продольной рассверловкой сделаны из сосны или ели.

В ходе работ по реконструкции водопроводных сетей у станции метро "Нарвская" сотрудники ГУП "Водоканал" нашли фрагменты деревянного трубопровода XVIII века. Об этом сообщила пресс-служба организации.

Предполагается, что бревна с внутренней продольной рассверловкой выполнены из сосны или ели. Нашедшие их работники отметили хорошую сохранность водопровода несмотря на длительное пребывание под землёй. Находку передали выставочному комплексу "Вселенная воды", где она станет одним из экспонатов.

Добавим, что первые водопроводы в Северной столицы появились почти сразу с начала основания города, однако тогда ещё не получили массового распространения. Ещё 1739 году питьевая вода начала курсировать из Лиговского канала "через деревянные подземные трубы из сверленых бревен, шириною в диаметре в 6 дюймов".

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Фото: Telegram / Водоканал Санкт-Петербурга