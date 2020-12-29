В Петербурге обнаружили 109 больных деревьев

На деревья напала изумрудная узкотелая златка.

В пятницу, 22 января, специалисты комитета по благоустройству рассказали, что в Петербурге ликвидировали последний очаг распространения опасного древесного вредителя – изумрудную узкотелую златку, которая напала на 109 деревьев Ломоносова.

К сожалению, заболевшие деревья пришлось вырубить и сжечь, потому как другого способа избавиться от вредителя пока не придумали. Благодаря этому удалось избежать дальнейшего распространения жука и обезопасить другие деревья. На месте срубленных деревьев этой весной высадят саженцы, скорее всего, лиственницы и дубы.

О новом вредителе Piter.TV писал осенью: в Петербурге выявили вредитель деревьев, с которым нет эффективных методов борьбы.

Фото: Pixabay