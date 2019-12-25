В Петербурге новая рабочая неделя начинается с заторов

Пробки оценили в 6 баллов.

В понедельник, 28 сентября, стало известно о том, что в Северной столице в понедельник зафиксировали пробки в 6 баллов. Об этом свидетельствуют данные сервиса Яндекс.карты.

Так, сложная транспортная обстановка образовалась на шоссе Революции и Пискаревском проспекте. Там водители проводят в пробке до 15 минут.

Также заторы образовались на Якорной улице, Среднеохтинском проспекте и Малоохтинском проспекте. Причина — авария и дорожные работы.

Также водители стоят в 25-минутной пробке на Испытателей, Энгельса, 2-го Муринского, Большого Сампсониевского и Светлановского.

Ранее мы сообщали о том, что появилось видео ДТП в Сестрорецке с велосипедом и иномаркой.

Фото:яндекс.карты