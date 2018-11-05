Ночью в Петербурге нашли трупы двух мужчин

По данным фактам полиция проводит расследование.

В ночь на понедельник, 3 июня, в Петербурге нашли трупы двух мужчин. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.

Как стало известно, первое тело было обнаружено во Фрунзенском районе. Информацию о мужчину, который сидел в неестественной позе, сотрудники органов получили в 2:33. Полицейские выехали на улицу Турку к дому номер 8/1. Там они обнаружили мертвого мужчину 30-35 лет, одетого в черные кроссовки, черные джинсы, черную кожаную куртку и коричневый джемпер. Личность погибшего и причина его смерти устанавливаются.

Второе тело было найдено в Петроградском районе у дома номер 25/4 по улице Малой Посадской. Тело уроженца Узбекистана было обнаружено в районе половины третьего ночи. По предварительной информации, мужчина умер не насильственной смертью.

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Фото: Piter.TV