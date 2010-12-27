Неизвестный проломил голову двум мигрантам и ограбил пункт приема металлолома в Кудрово

Один из пострадавших находится сейчас в реанимации.

Накануне неизвестный ограбил пункт приема металлолома в Кудрово. Мужчина избил двух сотрудников предприятия, уроженцев Азербайджана и Узбекистана, и похитил крупную сумму денег. Об этом сообщает источник в правоохранительных органах.

Известно, что грабитель накинулся на пострадавших и жестоко избил их. После он забрал 170 тысяч рублей из кассы и скрылся с места преступления.

После избиения мужчинам потребовалась помощь медиков. Сейчас один находится в тяжелом состоянии в реанимации. Врачи диагностировали у него открытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга и перелом теменной кости. Другого забрали с сотрясением, закрытой черепно-мозговой травмой и переломом кости. Его состояние оценивается как средней тяжести.

По факту случившегося ведется расследование. Грабителя ищут.

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Фото: Piter.TV