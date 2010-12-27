Из зоомагазина в Полюстрово украли огромный мешок с кормом для собак

Сумма ущерба оценивается в пять тысяч рублей.

Вечером 2 июня в Калининском районе Петербурга произошло дерзкое ограбление зоомагазина. Неизвестный взял с прилавка 14-ти килограммовый мешок с собачьим кормом и, не оплатив товар, вышел из магазина. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по городу и Ленобласти.

Инцидент произошел около 18 часов в магазине на Полюстровском проспекте. В полицию обратился 50-летний пострадавший. Он рассказал, что продавец пыталась остановить грабителя и села к нему в машину, чтобы заставить заплатить за товар. Однако у нее ничего не вышло и спустя время ей пришлось вернуться в магазин без денег.

Сумма ущерба оценивается в пять тысяч рублей. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье "Грабеж". Владелец автомобиля установлен. Его ищет полиция.

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