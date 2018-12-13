Неизвестный похитил 1,2 млн рублей из банкомата на Типанова

Аппарат установлен на почте в Московском районе города.

В четверг, 23 мая, в Московском районе Петербурга произошло ограбление. Неизвестный проник в отделение почты на улице Типанова и взломал банкомат. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по городу и Ленобласти.

Согласно материалам дела, грабитель демонтировал стеклопакет в отделении почтовой связи и проник в помещение. Там он вскрыл банкомат и похитил из него 1,216 млн рублей.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Преступника ищет полиция.

Ранее мы писали, что незнакомец ограбил храм целителя Пантелеимона в Пушкине.

Фото: Piter.TV