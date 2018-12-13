  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Неизвестный похитил 1,2 млн рублей из банкомата на Типанова
Сегодня, 11:03
400
Alena_Zinovieva

Неизвестный похитил 1,2 млн рублей из банкомата на Типанова

0 0

Аппарат установлен на почте в Московском районе города.

В четверг, 23 мая, в Московском районе Петербурга произошло ограбление. Неизвестный проник в отделение почты на улице Типанова и взломал банкомат. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по городу и Ленобласти.

Согласно материалам дела, грабитель демонтировал стеклопакет в отделении почтовой связи и проник в помещение. Там он вскрыл банкомат и похитил из него 1,216 млн рублей.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Преступника ищет полиция.

Ранее мы писали, что незнакомец ограбил храм целителя Пантелеимона в Пушкине.

Фото: Piter.TV

Теги: взлом банкомата, кража, ограбление
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии