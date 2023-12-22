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В Кабардино-Балкарии установили одного из подозреваемых во взломе банкомата

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Злоумышленники пытались вскрыть банкомат с использованием бензиновой болгарки.

В Кабардино-Балкарии сотрудники уголовного розыска установили одного из подозреваемых во взломе банкомата. Об этом сообщается на сайте "МВД МЕДИА".

По данным следствия, инцидент произошел в ночь на 9 января в одном из отделений банка в Чегемском районе. Злоумышленники пытались вскрыть банкомат с использованием бензиновой болгарки. Сотрудники уголовного розыска в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий установили и задержали одного из подозреваемых. Им оказался 31-летний житель Баксана. Задержанный признался в содеянном. Возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщали, что в аэропорту Внуково раскрыли кражу женской сумочки с рамок интроскопа.

Видео: Telegram / МВД МЕДИА
 

Теги: взлом банкомата, кабардино-балкария, подозреваемый, полиция
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости России,

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