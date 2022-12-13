В Петербурге не открыли 18 января памятник блокадным медикам

Автор памятника — скульптор Владимир Бродарский.

В Соляном переулке 18 января не открыли памятник блокадным медикам. Об этом сообщает MR7 со ссылкой на пресс-службу комитета по культуре.

В своем телеграм-канале 19 ноября вице-губернатор Петербурга по культуре и спорту Борис Пиотровский писал, что памятник отроют в день 80-летия прорыва блокады Ленинграда. Анонс открытия 18 января также публиковали на сайте Смольного, но сейчас он уже недоступен. В пресс-службе комитета по культуре сообщили, что памятник блокадным медикам откроют 27 января. Автор памятника — скульптор Владимир Бродарский.

Фото: Telegram / Пиотровский Online



