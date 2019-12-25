В Петербурге наказали мужчину, который прошёл на матч Евро по чужому паспорту болельщика

Болельщик не знал, что нарушает закон.

Петроградский районный суд вынес приговор Игорю Соколову, который прошел на матч Евро-2020 Россия - Бельгия по чужому FAN ID. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Соколов прошел на стадион "Газпром Арена" под именем Сергея Горшкалева. Мужчина не пришел на судебное заседание, но пояснил, что не знал, что нарушает закон. По его словам, билет ему подарили дети за 10 минут до начала матча и дали паспорт болельщика. Горшкалев является другом его дочери. Оформить FAN ID на себя он не смог, так как был без паспорта.

Суд назначил мужчине штраф в 3 тыс. рублей и запретил полгода посещать места проведения официальных спортивных соревнований в дни их проведения.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что иностранца наказали за брошенный стаканчик на "Газпром Арене".

Фото: Piter.TV