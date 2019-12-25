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Иностранца наказали за брошенный стаканчик на "Газпром Арене"
Сегодня, 14:31
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Иностранца наказали за брошенный стаканчик на "Газпром Арене"

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Другой иностранец показывал непристойные жесты болельщикам другой команды.

Футбольного болельщика из Польши, который бросил пластиковым стаканчиком в зрителей на стадионе, привлекли к ответственности. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Адриана Гайевского осудили за нарушение правил поведения при проведении официальных спортивных соревнований. Он находился на матче между Швецией и Польшей Мужчина признал свою вину. Ему назначили штраф 3 тыс. рублей.

Кроме того, на 5 тыс. оштрафовали гражданина Финляндии, который показывал болельщикам команды Бельгии непристойные жесты. Он не сможет посещать места проведения официальных соревнований год. 

Фото: Piter.TV

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Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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