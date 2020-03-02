В Петербурге начали производить литые лопатки газовых турбин

Объем инвестиций в проект составил 6 млрд рублей.

Петербургское предприятие "Силовые машины" запустило собственное производство литых лопаток газовых турбин. Об этом пишет телеканал "Санкт-Петербург" 1 ноября.

Идею воплощали 5 лет. Специалисты за это время построили высокотехнологичный комплекс и внедрили особую технологию литья. Лопатки представляют собой хромоникеливый сплав, который выдерживает температуру более тысячи градусов. Их помещают в турбинную установку.

Объем инвестиций в проект составил 6 млрд рублей. Технологически процесс рассчитан на изготовление лопаток для турбин большой мощности – до 170 мегаватт.

Всего несколько стран в мире имеют возможность и потенциал изготавливать газовые турбины как авиационные, так и энергетические. Полностью, сами у себя, автономно. Россия в этом смысле является одной из таких стран. И мы рады, что мы открываем это производство. Оно критически важно для нас. Александр Конюхов, генеральный директор предприятия "Силовые машины"

Ранее на Piter.TV: ООО "Вольтс Групп" инвестировало в расширение производства в Петербурге.

Фото: телеканал "Санкт-Петербург"