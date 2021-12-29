В Петербурге началась цифровизация сферы физической культуры и спорта

В городе хотят создать единую цифровую платформу сферы физической культуры и спорта.

В четверг, 17 февраля, в пресс-службе Смольного напомнили, что в прошлом августе губернатор Петербурга утвердил стратегию цифровой трансформации Петербурга, в которой обобщили выверенные в экспертном сообществе подходы к цифровизации 11 ключевых отраслей, в число которых вошли физкультура и спорт города.

В Петербурге начали внедрять новые технологии, благодаря которым создадут единую цифровую платформу сферы физической культуры и спорта города..

К 2025 году количество занимающихся спортом горожан увеличится до 56%. Проект "Спортивный Петербург" позволит обеспечить автоматизированное управление процессами в сфере физической культуры и спорта, в том числе, подготовки спортивного резерва, популяризации и вовлечения граждан в занятия физкультурой.

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