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В Петербурге заработала горячая линия по продовольственной безопасности и защите прав потребителей
Сегодня, 10:18
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IRINA_CHALKINA

В Петербурге заработала горячая линия по продовольственной безопасности и защите прав потребителей

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В частности, на горячую линию можно обратиться по вопросам отсутствия товаров первой необходимости в магазинах.

Во вторник, 24 марта, стало известно о том, что в Петербурге заработала горячая линия по продовольственной безопасности и защите прав потребителей. Об этом сообщали в пресс-службе Смольного.

Отмечается, что на горячей линии принимают звонки, связанные с вопросам отсутствия товаров первой необходимости в магазинах. Звонки принимаются с 9:00 до 18:00 по рабочим дням.

Полученную информацию от петербуржцев передадут в комитет по промышленной политике, инновациям и торговле принятия соответствующих мер.

Ранее мы сообщали о том, что Петербург закупит еще 150 аппаратов ИВЛ.

Фото:pixabay

Теги: новости спб, общество
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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