Во вторник, 24 марта, стало известно о том, что в Петербурге заработала горячая линия по продовольственной безопасности и защите прав потребителей. Об этом сообщали в пресс-службе Смольного.
Отмечается, что на горячей линии принимают звонки, связанные с вопросам отсутствия товаров первой необходимости в магазинах. Звонки принимаются с 9:00 до 18:00 по рабочим дням.
Полученную информацию от петербуржцев передадут в комитет по промышленной политике, инновациям и торговле принятия соответствующих мер.
Ранее мы сообщали о том, что Петербург закупит еще 150 аппаратов ИВЛ.
Фото:pixabay
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