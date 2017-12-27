В Петербурге на вантовом мосту водителю чудом удалось избежать аварию

На Большом Обуховском мосту могла произойти серьезная авария со снегоуборочной машиной.

В Санкт-Петербурге 10 января на Большом Обуховском мосту чуть не произошло ДТП из-за снегоуборочной машины.

Водитель, который смог справиться с управлением в тяжелой ситуации опубликовал видеоролик в социальную сеть. Также он уточняет в описании, что именно так производят уборку дорог в Петербурге. Стоит отметить, что сегодня, 10 января снега на проезжей части нет.

На кадрах видеозаписи видно, как водитель в среднем ряду провацирует аварию во время перестроения. Однако автору видео удалось не только уцелеть, но и обойтись без столкновения.

Видео: ДТП и ЧП Санкт-Петербург