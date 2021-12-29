30-летняя петербурженка стала матерью трех девочек.

В Петербурге на свет появилась первая в этом году тройня. Об этом 13 января сообщили в пресс-службе комитета по здравоохранению.

В роддоме №17, расположенном на Леснозаводской улице, 30-летняя петербурженка стала матерью трех девочек: Аглаи весом 2260 граммов, Аделаиды весом 2570 граммов и Зои весом 1980 граммов. У женщины это третьи по счету роды. Она уже является матерью 3-летней девочки и 5-летнего мальчика.

При этом в прошлом году численность населения в Петербурге уменьшилась на 7 тысяч человек. В Ленобласти за этот же период численность увеличилась на 12,7 тысяч человек. По предварительной оценке, на 1 ноября в Петербурге численность населения составляет 5 млн 377 тысяч человек, в Ленобласти – 1 млн 905 тысяч человек.

Видео: пресс-служба комитета по здравоохранению Петербурга