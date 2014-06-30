В Петербурге на развитие здравоохранения в 2023-2028 годах направят более 1,5 трлн рублей

Деньги будут направлены на различные проекты здравоохранения.

Губернатор Александр Беглов подписал постановление "О внесении изменений в постановление Правительства Санкт-Петербурга от 30.06.2014 № 553". Документ принят для корректировки государственной программы Санкт-Петербурга "Развитие здравоохранения в Санкт-Петербурге".

В соответствии с государственной программой объем финансирования на развитие здравоохранения в Петербурге в 2023-2028 годах составит более 1,5 триллиона рублей. Деньги будут направлены на проекты, способствующие повышению качества жизни пожилых людей, на развитие детского здравоохранения, на борьбу с онкологическими и сердечно-сосудистыми заболеваниями, на модернизацию первичного звена здравоохранения.

В городе продолжается работа по обеспечению медорганизаций новейшими видами медицинского оборудования и внедрению инновационных медицинских технологий и методов диагностики.

В Петербурге программа бесплатного скрининга рака лёгкого спасает жизни людей. В основную группу риска входят курящие мужчины от 50 до 70 лет. Причём даже если пациент бросил курить, но был заядлым курильщиков в прошлом – он остаётся в группе риска.

Фото: Piter.tv