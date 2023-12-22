Зампредседателя комздрава Петербурга рассказала о медицинской цифровизации

Искусственный интеллект в городской медицине применяется с 2023 года, когда был внедрён новый метод оценки маммографических исследований.

Заместитель председателя комитета по здравоохранению Петербурга Ольга Гранатович дала интервью "Петербургскому дневнику", рассказав, зачем врачам нужен искусственный интеллект и как он может помочь специалистам в постановке диагноза, а также о том, как работает единый медицинский цифровой контур Северной столицы.

Руководитель отметила, что ушедший 2023 год ознаменовался переходом на полный электронный медицинский документооборот 56 медицинских организаций Петербурга, что составляет 25% от всех городских медицинских учреждений. Вся информация о пациенте, начиная с момента его записи и заканчивая выпиской после лечения, оформляется только в электронном виде. Больше нет бумажных медкарт и гор архивов. При посещении врача, экрану уже доступна вся информация о пациенте.

По словам Гранатович, вся консультация записывается в медицинской электронной системе в формате структурированного электронного медицинского документа. Врач проводит осмотр, устанавливает диагноз и назначает лечение, заполняя соответствующую форму. Эта информация автоматически отправляется в дополнительные кабинеты для анализов и исследований. Таким образом, формируется электронная история посещения и лечения пациента. Главное преимущество – отказ от бумажных документов.

Также представитель комздрава уточнила, что искусственный интеллект в медицине Петербурга применяется с 2023 года, когда был внедрён новый метод оценки маммографических исследований. Все маммографы подключены к центральному архиву медицинских изображений, где снимки передаются в обезличенном виде. Робот, то есть искусственный интеллект, анализирует снимок и дает свои рекомендации.

Не стоит опасаться, что ИИ заменит доктора: врач остается врачом, мнение врача приоритетно. Но искусственный интеллект изучает снимок и выдает разметку с подозрительными местами. Он не ставит диагноз, он оценивает степень риска. Врач принимает окончательное решение, оценивая моменты, на которые надо обратить внимание. Это здорово. Мы люди, мы устаем, а ИИ нет. В этом году будет еще два медицинских изделия с применением ИИ: подсказка врачам в выборе диагноза, принятии решений по совокупности жалоб, результатам объективного осмотра, по лабораторным исследованиям. Но, повторяю, окончательное слово – за доктором. Ольга Гранатович, заместитель председателя комитета по здравоохранению Петербурга

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Фото: Piter.TV