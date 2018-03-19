Митинг в поддержку присоединения Крыма собрал на Биржевой площади 700 человек

На Васильевском острове пришло 700 человек, чтобы отметить День присоединения Крыма.

Митинг в поддержку Дня воссоединения с Крымом в Петербурге собрал более 700 участников. Мероприятие состоялось днем 18 марта на Васильевском острове. Для жителей Северной столицы подготовили праздничный концерт. Ведущий призывал горожан идти голосовать.

Ради митинга правоохранительные органы совместно с ГАТИ перекрыли прилегающую к месту сбора улицу. Большинство из собравшихся - молодежь, сотрудники бюджетных организаций и школьники. желающим выдавали флаги “Единой России”, “ОНФ, а также с изображениев Владимира Путина и подписью к ней “Я за”.

Ближе к вечеру со сцены объявили о наибольшем количестве голосов в поддержку кандидата Владимира Путина на пост президента России. Массовая аудитория решила праздновать уже это событие, а не присоединение Крыма.

Видео: YouTube/RosbaltPiter

