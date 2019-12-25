В этом году для мытья улиц Петербурга израсходовали более 1 млн кубометров воды

По телефону 314-60-13 можно обращаться с вопросами и предложениями, связанными с уборкой улиц.

С весны сотрудники коммунальных служб для полива и мытья городских улиц и дорог израсходовали 1 млн 20 тыс. кубометров воды. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по благоустройству Петербурга.

На прошлой неделе дорожники использовали 36,7 тыс. кубометров воды. На уборку улиц и дорог выходили 450 единиц техники и 860 человек. Было собрано более 1,4 тыс. кубометров мусора и 1,76 тыс. тонн смета. Сады и парки приводили в порядок 220 машин и 700 сотрудников.

В понедельник, 16 августа, дороги и улицы чистят и моют 451 единица техники и 884 специалистов. За садами и парками приглядывают 286 машин и 885 специалистов.

Ранее мы писали, что дорожники привели в порядок тротуары на Думской улице в Петербурге.

Фото: Piter.tv