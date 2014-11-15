Дорожники привели в порядок тротуары на Думской улице в Петербурге

В четверг, 12 августа, петербургские дорожные службы привели в порядок тротуары на Думской улице. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по благоустройству города.
Специалисты помыли тротуары шампунем, поскольку на дорогах собралось большое количество мусора от напитков и еды. Также дорожники привели в порядок урны.
В конце июля специалисты убирали липкие пятна от мороженого, пива и лимонада с тротуара на Чкаловском проспекте Петроградской стороны.
Фото: Piter.tv
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