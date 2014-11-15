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Дорожники привели в порядок тротуары на Думской улице в Петербурге
Сегодня, 18:29
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Дорожники привели в порядок тротуары на Думской улице в Петербурге

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Этим летом на городские дороги и улицы службы израсходовали 1 млн кубометров воды.

В четверг, 12 августа, петербургские дорожные службы привели в порядок тротуары на Думской улице. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по благоустройству города. 

Специалисты помыли тротуары шампунем, поскольку на дорогах собралось большое количество мусора от напитков и еды. Также дорожники привели в порядок урны. 

В конце июля специалисты убирали липкие пятна от мороженого, пива и лимонада с тротуара на Чкаловском проспекте Петроградской стороны.

Фото: Piter.tv

Теги: думская улица, тротуары
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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