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В Петербурге на карантин закрыли 17 школьных классов из-за гриппа
Вчера, 21:38
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IRINA_CHALKINA

В Петербурге на карантин закрыли 17 школьных классов из-за гриппа

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При этом заболеваемость в городе упала ниже уровня эпидпорога на 23,2%.

В Петербурге на карантин закрыли 17 школьных классов из-за гриппа. Об  этом сообщили в Роспотребнадзоре по городу.

Кроме того, по той же причине занятия не проводятся в восьми группах в детских садах. 

В Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека заявили, что занятия отменяются в том случае, когда в группе болеют больше 20% детей.

Стоит отметить, что при сложившейся ситуации заболеваемость в Северной столице снизилась уровня эпидпорога на 23,2%.

Ранее мы сообщали о том, что На Московском шоссе построят детский сад на 140 человек

Фото:pixabay

Теги: здоровье, карантин в школе спб, новости спб, общество
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Общество, Здоровье,

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