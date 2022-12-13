В Петербурге на допрос в СК доставили депутата ЗакСа Елену Рахову

Следствие считает, что с 2011 года в школе фиктивно трудоустраивали родственников или близких знакомых сотрудников образовательного учреждения.

После обысков в школе № 619 Петербурга в СК допрашивают депутаты ЗакСа от фракции "Единая Россия" Елену Рахову. Об этом 25 апреля пишет "Фонтанка".

Следствие считает, что с 2011 года в школе фиктивно трудоустраивали родственников или близких знакомых сотрудников образовательного учреждения. Ущерб для бюджета составил 28 млн. По этой схеме у следствия возникли вопросы к Раховой.

Добавим, что Рахова с 2004 по 2013 годы была профильным замглавы в Калининском районе и отвечала за социальные вопросы.

Фото: сайт партии "Единая Россия"