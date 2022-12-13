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В Петербурге на допрос в СК доставили депутата ЗакСа Елену Рахову
Сегодня, 20:24
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В Петербурге на допрос в СК доставили депутата ЗакСа Елену Рахову

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Следствие считает, что с 2011 года в школе фиктивно трудоустраивали родственников или близких знакомых сотрудников образовательного учреждения.

После обысков в школе № 619 Петербурга в СК допрашивают депутаты ЗакСа от фракции "Единая Россия" Елену Рахову. Об этом 25 апреля пишет "Фонтанка". 

Следствие считает, что с 2011 года в школе фиктивно трудоустраивали родственников или близких знакомых сотрудников образовательного учреждения. Ущерб для бюджета составил 28 млн. По этой схеме у следствия возникли вопросы к Раховой. 

Добавим, что Рахова с 2004 по 2013 годы была профильным замглавы в Калининском районе и отвечала за социальные вопросы.

Фото: сайт партии "Единая Россия"

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Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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