В Петербурге на Большой Морской появится фонтан

В этом году Большая Морская приобретет новый внешний вид: там установят новый фонтан.

Городские власти решили пополнить коллекцию достопримечательностей Санкт-Петербурга. В этом году на Большой Морской установят фонтан. Проектом благоустройства улицы займется мастерская "АМ-ТРИ" и бюро "Хвоя". Проектировщики планируют сделать из улицы аванза» Эрмитажа. Также на улице возведут фонтан из гранитных плит. Планируется, что в дальнейшем улицу будут использовать как площадку для разных культурных мероприятий города.

Благоустройство одной из красивых улиц Петербурга, началось давно. С этого года участок от Невского проспекта до арки главного штаба Эрмитажа, стал пешеходным. Улицу оборудовали скамейками. Новое место для отдыха сразу стало любимым туристов.