Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей Новости СПб
В Петербурге на Большой Морской появится фонтан
Сегодня, 11:15
0
polinakravchenko
168

В Петербурге на Большой Морской появится фонтан

0
 
 

В этом году Большая Морская приобретет новый внешний вид: там установят новый фонтан.

 

Городские власти решили пополнить коллекцию достопримечательностей Санкт-Петербурга. В этом году на Большой Морской установят фонтан. Проектом благоустройства улицы займется мастерская "АМ-ТРИ" и бюро "Хвоя". Проектировщики планируют сделать из улицы аванза» Эрмитажа. Также на улице возведут фонтан из гранитных плит. Планируется, что в дальнейшем улицу будут использовать как площадку для разных культурных мероприятий города.

Благоустройство одной из красивых улиц Петербурга, началось давно. С этого года участок от Невского проспекта до арки главного штаба Эрмитажа, стал пешеходным. Улицу оборудовали скамейками. Новое  место для отдыха сразу стало любимым туристов.

Теги: большая морская , новости петербурга , новости питера , новости спб
Категории: Лента новостей Новости СПб

Оставить комментарий

Новости на эту тему

Загрузка...
5