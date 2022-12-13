В Петербурге на КАД ракетный комплекс "Искандер" врезался в ограждение

Предположительно, что комплекс мог направляться на репетицию ко Дню Победы.

В четверг, 4 мая, на КАД в Петербурге ракетный комплекс "Искандер" врезался в барьерное ограждение. Об этом пишет "Фонтанка".

Предположительно, что комплекс мог направляться на репетицию ко Дню Победы. Она сегодня проходила с 14:00 до 18:30 в центре Петербурга.

Напомним, что в Петербурге отменили воздушную часть парада 9 Мая. Дополнительные меры безопасности 9 Мая предпринимать не будут. Власти планируют усилить обычные меры по максимуму. Сейчас город готовится к Параду Победы. В Северной столице перекрыли проезд по некоторым улицам.

Ранее в День Победы петербуржцы смогут бесплатно посетить Артиллерийский музей. В музее хранится более 850 тыс. экспонатов.

Видео: Вконтакте / Мавр Стрихнович