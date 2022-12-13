В Петербурге на КАД перекроют участок между развязками с Софийской улицей и Московским шоссе

На других свободных полосах будет введено ограничение скоростного режима до 50 км километров в час.

В Петербурге на КАД между развязками с Софийской улицей и Московским шоссе перекроют проезд по двум полосам движения. Ограничения введут с 14 по 29 мая. Об этом сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

Речь идет первой и второй полосах движения. Здесь будут вестись работы по замене деформационного шва на путепроводе через железную дорогу.

На других свободных полосах будет введено ограничение скоростного режима до 50 км километров в час. Водителей попросили учитывать эту информацию при планировании маршрута.

С 30 мая по 15 июня перекроют третью и четвёртую полосы. Эту часть дороги тоже приведут в порядок.

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