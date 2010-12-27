Марцинкевич является автором известных просветительских музыкально-литературных проектов.

Во вторник, 19 февраля, в Петербурге на 96-м году жизни скончался литературовед Евгений Марцинкевич. Об этом сообщила пресс-служба "Петербург-Концерта".

В "Петербург-Концерте" Евгений Валентинович проработал более полувека. Выражаем искренние соболезнования родным и близким сказано в сообщении

Также в пресс-службе отметили, что Евгений Марцинкевич трудился до последних дней. Он часто собирал полные залы в Доме Кочневой, Музее театрального и музыкального искусства, Музее Пушкина, а также в городских библиотеках.

О дате и месте захоронения пока ничего не сообщается.

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Фото: ГБУК "Петербург-Концерт"