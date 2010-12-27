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В Петербурге мужчина попал в больницу после падения с веревки из простыней
Сегодня, 10:48
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nastya960

В Петербурге мужчина попал в больницу после падения с веревки из простыней

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Также врачи диагностировали у петербуржца отравление неизвестным веществом.

Мужчина, попытавшийся спуститься с пятого этажа по верёвке из связанного белья, оказался в реанимации в тяжёлом состоянии. Об этом сообщила "Фонтанка".

Петербуржец сорвался вниз накануне днём, при падении он получил серьёзную травму живота. Также медики заявили, что мужчина отравился неизвестным веществом.

Пострадавший 35-летний мужчина живет в квартире дома на проспекте Энтузиастов один, поэтому его никто не страховал.

Помощник машиниста скончался в больнице после падения из вагона.

Фото: pixabay

 

Теги: падение, проспект энтузиастов, упал
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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