В Петербурге мужчина попал в больницу после падения с веревки из простыней

Также врачи диагностировали у петербуржца отравление неизвестным веществом.

Мужчина, попытавшийся спуститься с пятого этажа по верёвке из связанного белья, оказался в реанимации в тяжёлом состоянии. Об этом сообщила "Фонтанка".

Петербуржец сорвался вниз накануне днём, при падении он получил серьёзную травму живота. Также медики заявили, что мужчина отравился неизвестным веществом.

Пострадавший 35-летний мужчина живет в квартире дома на проспекте Энтузиастов один, поэтому его никто не страховал.

Помощник машиниста скончался в больнице после падения из вагона.

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