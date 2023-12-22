Работники кафе все-таки нашли Франца.

В Петербурге мужчина украл из антикафе сиба-ину. Он вывел собаку из заведения и бросил ее на улице. Об этом сообщили в tg-канале "Раньше всех. Петербург".

Злоумышленник украл песика по кличке Франц, который жил в антикафе. Когда сотрудники отвернулись, мужчина схватил животное и скрылся с ним. Однако похититель не смог далеко уйти. Он оставил собаку на улице и убежал.

Работники кафе все-таки нашли Франца. Он не пострадал. Теперь владельцы песика намерены написать заявление в полицию.

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Видео: Telegram / Раньше всех. Петербург