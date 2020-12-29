В Петербурге мужчина пригрозил взорвать торговые центры и здания суда

Правоохранители осмотрели 4 здания торговых центров и 2 здания суда.

Неизвестный грозился взорвать торговые центры и здания суда в Петербурге. Злоумышленник расписал точный порядок своих действий и утром 17-го января направил письмо на электронную почту УФСБ по Петербургу и Ленобласти. Об этом Piter.TV узнал от источника в правоохранительных органах.

Со слов злоумышленника, в течение воскресенья стоило ожидать череду минирований торговых центров и "других зданий государственной инфраструктуры". В своем письме он назвал ТЦ "Галерея", "Питерлэнд", "Гранд Каньон", "Севкабель Порт", Выборгский суд и Невский проспект. На последние два адреса мужчина обещал отправить дроны-бесплотники.

В результате осмотров опасных веществ и устройств не обнаружили. При проведении мероприятий задействовали 16 сотрудников органов внутренних дел. Эвакуация не проводилась.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что полиция может возбудить уголовное дело после тушения "Вечного огня" на Марсовом поле.

Фото: Piter.TV