  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Полиция может возбудить уголовное дело после тушения "Вечного огня" на Марсовом поле
Сегодня, 11:24
164
nadezhda_sib

Полиция может возбудить уголовное дело после тушения "Вечного огня" на Марсовом поле

0 0

Горения огня оперативно восстановили. Сейчас полиция разыскивает злоумышленников.

К тушению "Вечного огня" на Марсовом поле причастны четверо злоумышленников. Они закидали огонь снегом, после чего скрылись. Piter.TV узнал подробности инцидента, который произошел 17-го января в Петербурге. 

Сообщение в экстренные службы поступило в 22-м часу в воскресенье. Благодаря видеокамерам удалось установить, что неизвестные совершили хулиганские действия в 21:41. В 21:59 горения огня восстановила аварийная служба "ПетербургГаз".

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

"Вечный огонь" на мемориале "Борцам революции" не дает покоя горожанам уже не в первый раз. В декабря 2020-го года злоумышленников удалось вычислить и задержать, их действия попали на видео

Фото: Piter.TV

Теги: вечный огонь, марсово поле, хулиганство
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии