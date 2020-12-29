Полиция может возбудить уголовное дело после тушения "Вечного огня" на Марсовом поле

Горения огня оперативно восстановили. Сейчас полиция разыскивает злоумышленников.

К тушению "Вечного огня" на Марсовом поле причастны четверо злоумышленников. Они закидали огонь снегом, после чего скрылись. Piter.TV узнал подробности инцидента, который произошел 17-го января в Петербурге.

Сообщение в экстренные службы поступило в 22-м часу в воскресенье. Благодаря видеокамерам удалось установить, что неизвестные совершили хулиганские действия в 21:41. В 21:59 горения огня восстановила аварийная служба "ПетербургГаз".

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

"Вечный огонь" на мемориале "Борцам революции" не дает покоя горожанам уже не в первый раз. В декабря 2020-го года злоумышленников удалось вычислить и задержать, их действия попали на видео.

Фото: Piter.TV