Петербургская полиция задержала мужчин, потушивших Вечный огонь на Марсовом поле

Огонь у мемориала погас во время игры подозреваемых в снежки.

Сотрудники, правоохранительных органов удалось установить личности двух человек, которые потушили Вечный огонь у мемориала "Борцам революции" на Марсовом поле. Об этом сообщил РБК со ссылкой на пресс-службу Главного управления МВД по городу и области.

Так, под подозрением оказались 24-летний Владислав и 23-летний Александр. Известно, что хулиганы - выходцы из Башкирии и Калининградской области. Одного из них уже доставили в отделение, а другой на данный момент пребывает в Казани.

Напомним, что Вечный огонь на Марсовом поле потух ночью на 17 декабря: двое мужчин закидали его снегом во время игры в снежки. О случившемся сообщили местные жители.

В отношении хулиганов возбудили уголовное дело по части 1 статьи 244 УК РФ.

Ранее мы рассказали о том, что

Видео: Piter.TV