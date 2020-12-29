  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В центре Петербурга погас Вечный огонь
Сегодня, 22:46
181
mook1

В центре Петербурга погас Вечный огонь

0 0

На Марсовом поле, судя по всему, снова "поработали" хулиганы.

На Марсовом поле в центре Петербурга на некоторое погас Вечный огонь, рассказали Piter.tv читатели. Спустя некоторое время на месте происшествия появились сотрудники газовой службы, которые восстановили работу части мемориала "Борцам революции". 

Правоохранители уже возбуждали уголовное дело по факту тушения Вечного огня на Марсовом поле. Инцидент произошел в ночь с 16 на 17 декабря прошлого года, хулиганов тогда задержали.

Фото: Piter.tv

Теги: вечный огонь, марсово поле
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Плюс
0
Минус
anerdonis
Сегодня 23:15

Здравствуйте. Прошу о помощи.

Сейчас ищу любую работу, но ничего не находится. Готов на любую подработку.
Одолжите, пожалуйста, на еду рублей 100-200. Сейчас в поисках работы, а дома есть абсолютно нечего. :-( От голода почти теряю сознание. Oдолжить просто не у кого.

Если оставите контакты, то я клянусь вернуть с первой зарплаты (переведу на карту или номер телефона). В этом случае напишите в личные сообщения свой номер карты или номер телефона. Я верну 100%!

Мой номер карты: 5336 6903 2005 0018

Заранее большое человеческое спасибо.
 

Пожаловаться | Ответить | Ответов: 0
Новые комментарии