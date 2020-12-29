В центре Петербурга погас Вечный огонь

На Марсовом поле, судя по всему, снова "поработали" хулиганы.

На Марсовом поле в центре Петербурга на некоторое погас Вечный огонь, рассказали Piter.tv читатели. Спустя некоторое время на месте происшествия появились сотрудники газовой службы, которые восстановили работу части мемориала "Борцам революции".

Правоохранители уже возбуждали уголовное дело по факту тушения Вечного огня на Марсовом поле. Инцидент произошел в ночь с 16 на 17 декабря прошлого года, хулиганов тогда задержали.

Фото: Piter.tv