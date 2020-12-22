Полиция возбудила уголовное дело после того, как хулиганы закидали Вечный огонь на Марсовом поле снежками

Злоумышленников разыскивают.

Правоохранители возбудили уголовное дело по факту тушения Вечного огня на Марсовом поле. Инцидент произошел в ночь с 16 на 17 декабря.

По информации Piter.TV, дело возбуждено по статье "Надругательство над телами умерших и местами их захоронения".

Действия хулиганов попали на видео. Они закидали огонь снежками, после чего ушли. Горение оперативно восстановили. О том, что полиция выявила злоумышленников, пока не сообщалось.

Также на минувшей неделе Вечный огонь потушили в Красном Селе. В этот раз это произошло по вине 13-летних девочек-подростков.

Видео: Piter.TV