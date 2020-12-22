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Полиция возбудила уголовное дело после того, как хулиганы закидали Вечный огонь на Марсовом поле снежками

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Злоумышленников разыскивают.

Правоохранители возбудили уголовное дело по факту тушения Вечного огня на Марсовом поле. Инцидент произошел в ночь с 16 на 17 декабря.

По информации Piter.TV, дело возбуждено по статье "Надругательство над телами умерших и местами их захоронения". 

Действия хулиганов попали на видео. Они закидали огонь снежками, после чего ушли. Горение оперативно восстановили. О том, что полиция выявила злоумышленников, пока не сообщалось. 

Также на минувшей неделе Вечный огонь потушили в Красном Селе. В этот раз это произошло по вине 13-летних девочек-подростков. 

Видео: Piter.TV

Теги: вечный огонь, марсово поле, уголовное дело
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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