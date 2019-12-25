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В Петербурге мужчина получил удар ножом после ссоры с соседом
Сегодня, 10:55
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arteliseev

В Петербурге мужчина получил удар ножом после ссоры с соседом

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Пострадавшего в тяжёлом состоянии доставили в больницу.

Как сообщил Piter.tv источник в правоохранительных органах, в субботу, 22 февраля, в полицию поступил звонок.

Мужчина сообщил, что в коммунальной квартире д. №15 по Нейшлотскому переулку соседа ударили ножом в горло.

Сотрудники полиции выехали на место происшествия и установили, что находившийся в гостях мужчина, во время ссоры ударил ножом в грудь хозяина комнаты, после чего скрылся.

Известно, что перед конфликтом мужчины распивали алкогольные напитки.

Пострадавший был госпитализирован бригадой скорой помощи в тяжёлом состоянии. 

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы сообщили, что трое мужчин ограбили таксиста, угрожая ножом во время поездки.

Фото: Pixabay

Теги: бытоваяссора, коммуналка, криминал, ножевоеранение, питер
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Криминальные происшествия,

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