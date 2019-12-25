В Петербурге мужчина получил удар ножом после ссоры с соседом

Как сообщил Piter.tv источник в правоохранительных органах, в субботу, 22 февраля, в полицию поступил звонок.
Мужчина сообщил, что в коммунальной квартире д. №15 по Нейшлотскому переулку соседа ударили ножом в горло.
Сотрудники полиции выехали на место происшествия и установили, что находившийся в гостях мужчина, во время ссоры ударил ножом в грудь хозяина комнаты, после чего скрылся.
Известно, что перед конфликтом мужчины распивали алкогольные напитки.
Пострадавший был госпитализирован бригадой скорой помощи в тяжёлом состоянии.
Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее мы сообщили, что трое мужчин ограбили таксиста, угрожая ножом во время поездки.
Фото: Pixabay
Обсуждение ( 0 )