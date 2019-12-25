Трое мужчин ограбили таксиста, угрожая ножом во время поездки

На данный момент злоумышленники задержаны.

В Петербурге задержали троих молодых мужчин, ограбивших таксиста, заведено уголовное дело о разбое. Об этом 20 февраля сообщила пресс-служба ГУ МВД по городу и области.

Днем 19 февраля трое безработных парней от 21 до 23 лет, приехавших из другого региона, взяли такси и в ходе поездки начали угрожать водителю ножом. 37-летнему мужчине пришлось отдать разбойникам 3,5 тысячи рублей наличными, после чего злоумышленники скрылись. Вскоре полиции удалось задержать всю компанию, составлены административные протоколы о мелком хулиганстве.

Полицейские полагают, что злоумышленники и ранее промышляли похожей деятельностью. Решается вопрос об избрании задержанные меры пресечения.

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