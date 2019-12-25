Клиент риелтора связал ее скотчем и похитил деньги на встрече для съема жилья

Вечером 14 февраля полиция Приморского района получила сообщение от мужчины, рассказавшего, что его супруга, работающая агентом по недвижимости, насильно удерживается в квартире на Комендантском проспекте своим клиентом. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД по городу и области.
По адресу прибыли правоохранители и обнаружили связанную 41-летнюю женщину, она подтвердила слова своего мужа. Как выяснилось, клиент, с которым она назначила встречу по поводу съема жилья, угрожая женщине физической расправой, связал ее руки и ноги скотчем. Вытащив нож, злоумышленник потребовал сказать ему код от банковского приложения на смартфоне, затем перевел себе 25 тысяч рублей и еще одну тысячу наличными. После этого мужчина убежал из квартиры.
Позднее, 18 февраля, полиция задержала 38-летнего уроженца Чеченской республики, проживающего в Приморском районе. Возбуждено уголовное дело о разбое.
Ранее мы рассказывали, что лжеполицейские затолкали в машину китайца и ограбили его пришедшего в гости приятеля.
Фото: пресс-служба ГУ МВД
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