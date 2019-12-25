Клиент риелтора связал ее скотчем и похитил деньги на встрече для съема жилья

В квартире на Комендантском мужчина заставил агента по недвижимости сказать код от ее банковского приложения.

Вечером 14 февраля полиция Приморского района получила сообщение от мужчины, рассказавшего, что его супруга, работающая агентом по недвижимости, насильно удерживается в квартире на Комендантском проспекте своим клиентом. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД по городу и области.

По адресу прибыли правоохранители и обнаружили связанную 41-летнюю женщину, она подтвердила слова своего мужа. Как выяснилось, клиент, с которым она назначила встречу по поводу съема жилья, угрожая женщине физической расправой, связал ее руки и ноги скотчем. Вытащив нож, злоумышленник потребовал сказать ему код от банковского приложения на смартфоне, затем перевел себе 25 тысяч рублей и еще одну тысячу наличными. После этого мужчина убежал из квартиры.

Позднее, 18 февраля, полиция задержала 38-летнего уроженца Чеченской республики, проживающего в Приморском районе. Возбуждено уголовное дело о разбое.

Ранее мы рассказывали, что лжеполицейские затолкали в машину китайца и ограбили его пришедшего в гости приятеля.

Фото: пресс-служба ГУ МВД