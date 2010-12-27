В Петербурге мужчина избил деревянной скалкой своего товарища

Мужчина избил своего товарища, деревянной скалкой.

33-летний мужчина напал на 55-летнего знакомого. Со слов пострадавшего, произошла сора, где нападавший ударил его деревянной скалкой и украл мобильный телефон. Нападение произошло в районе 00:20 часов, у дома No47 по Шлиссельбургскому проспекту. Сотрудники полиции задержали подозреваемого. Пострадавшего доставили в больницу с телесными повреждениями. Возбуждено уголовное дело по статье 162 УК РФ (разбой).