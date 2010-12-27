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В Петербурге мужчина избил деревянной скалкой своего товарища
Сегодня, 12:18
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polinakravchenko
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В Петербурге мужчина избил деревянной скалкой своего товарища

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Мужчина избил своего товарища, деревянной скалкой.

33-летний мужчина напал на 55-летнего знакомого. Со слов пострадавшего, произошла сора, где нападавший ударил его деревянной скалкой и украл мобильный телефон. Нападение произошло в районе 00:20 часов, у дома No47 по Шлиссельбургскому проспекту. Сотрудники полиции задержали подозреваемого. Пострадавшего доставили в больницу с телесными повреждениями. Возбуждено уголовное дело по статье 162 УК РФ (разбой). 

Теги: новости спб , проишествие
Категории: Лента новостей Новости СПб Происшествия

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