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Блогер попал в реанимацию после падения с заброшенной котельной в Горелово
Сегодня, 15:44
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Alena_Zinovieva

Блогер попал в реанимацию после падения с заброшенной котельной в Горелово

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Мужчина забрался на 6-метровую высоту ради селфи.

В Ленобласти врачи борются за жизнь 42-летнего блогера из Московской области, который упал с большой высоты. Об этом сообщает "Экстренный вызов Санкт-Петербург".

Ради селфи мужчина забрался на заброшенную котельную на Волхонском шоссе в Горелово. Там он потерял равновесие и упал с 6-метровой высоты. Фотограф получил множественные переломы и был экстренно доставлен в больницу. В настоящий момент он находится в реанимации.

Ранее мы писали, что в Саратове мужчина выпал из окна с двумя детьми.

Фото: ВКонтакте / Экстренный вызов Санкт-Петербург

Теги: падение с высоты, переломы, реанимация
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области, Происшествия,

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