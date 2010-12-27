Блогер попал в реанимацию после падения с заброшенной котельной в Горелово

В Ленобласти врачи борются за жизнь 42-летнего блогера из Московской области, который упал с большой высоты. Об этом сообщает "Экстренный вызов Санкт-Петербург".
Ради селфи мужчина забрался на заброшенную котельную на Волхонском шоссе в Горелово. Там он потерял равновесие и упал с 6-метровой высоты. Фотограф получил множественные переломы и был экстренно доставлен в больницу. В настоящий момент он находится в реанимации.
Ранее мы писали, что в Саратове мужчина выпал из окна с двумя детьми.
Фото: ВКонтакте / Экстренный вызов Санкт-Петербург
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