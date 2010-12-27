Блогер попал в реанимацию после падения с заброшенной котельной в Горелово

Мужчина забрался на 6-метровую высоту ради селфи.

В Ленобласти врачи борются за жизнь 42-летнего блогера из Московской области, который упал с большой высоты. Об этом сообщает "Экстренный вызов Санкт-Петербург".

Ради селфи мужчина забрался на заброшенную котельную на Волхонском шоссе в Горелово. Там он потерял равновесие и упал с 6-метровой высоты. Фотограф получил множественные переломы и был экстренно доставлен в больницу. В настоящий момент он находится в реанимации.

Ранее мы писали, что в Саратове мужчина выпал из окна с двумя детьми.

Фото: ВКонтакте / Экстренный вызов Санкт-Петербург