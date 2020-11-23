В Петербурге может появиться единый билет для проезда на электричке и наземном транспорте

Возможность появления такого билета обсудили на рабочей встрече председателя комитета по транспорту.

В понедельник, 5 апреля, прошла пресс-конференция председателя комитета по транспорту Кирилла Полякова, передают "Невские Новости".

На встрече обсуждали возможность создания единого билета для проезда электричек и наземного транспорта. Такой способ оплаты будет выгодным для тех, кто живет в пригороде и регулярно ездит в город. Поляков отметил, что на данный момент комитет обсуждает создание проездного с РЖД.

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Фото: Piter.TV