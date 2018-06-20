По задумке он будет отправляться из порта "Пионерский".

В пятницу, 5 апреля, стало известно о том, что в Петербурге может появиться новый паромный маршрут до Калининграда. Об этом сообщает телеканал "Санкт-Петербург".

По данным СМИ, регулярное сообщение между Петербургом и Калининградом планирует запустить Moby SPL. По задумке паром будет отправляться из порта "Пионерский", который откроют в летний период 2020 года.

В руководстве порта Пионерский заявили, что переговоры ведутся не только с Moby, но и с "Морским фасадом".

Ранее мы сообщали о том, что Финны придумали: поезд из Петербурга в Хельсинки ускорят на 9 минут

Фото:pixabay