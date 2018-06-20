Финны придумали: поезд из Петербурга в Хельсинки ускорят на 9 минут

Состав могут пустить по новой железнодорожной ветке.

В пятницу, 5 апреля, стало известно о том, что в Финляндии нашли способ ускорения скоростного поезда "Аллегро". Об этом информирует "Фонтанка".

Так, согласно исследованию рабочей группы министерства транспорта Финляндии, время курсирования поезда между Петербургом и Хельсинки можно сократить на 9 минут. При этом состав должен следовать со скоростью 220 километров в час.

Эксперты предложили пустить состав по новой железнодорожной ветке между городами Коувола и Хельсинки.

На строительство железнодорожной линии необходимо потратить 1,7 млрд евро.

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