13-летний мальчик купил своей маме маме машину, обменяв свой Xbox

Уильям наткнулся в Интернете на объявление о продаже автомобиля и предложил свою приставку и помощь по дому в обмен на машину.

Мать-одиночка Кристел Престон из Невады получила от своего 13-летнего сына необычный подарок. Ребенок купил своей маме автомобиль, сообщают зарубежные СМИ.

Мальчик захотел порадовать свою маму, которая в последнее время находилась в очень подавленном состоянии. Уильям наткнулся в Интернете на объявление о продаже автомобиля, и по счастливому стечению обстоятельств машину продавала соседка семьи. Ребенок пришел к женщине и в обмен на транспорт предложил ей свою игровую приставку Xbox и помощь в бытовых делах. Хозяйка машины согласилась

Несколько дней он помогал женщине убирать двор и подстригать лужайку. Кристел знала, что ее сын занят какими-то делами, но никак не могла поверить ему, когда услышала: "Мама, я купил тебе машину".

Только когда она увидела припаркованный возле дома "Шивроле" и хозяйку с документами, Кристел поняла насколько у нее замечательный сын.

Я так горжусь своим сыном. Он такой хороший ребенок. У него тоже бывают "разные дни", но, боже мой, вы знаете хоть одного 13-летнего мальчика, который купил бы маме автомобиль?

- написала она в Facebook

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Фото: Facebook