Петербургской молодежи, многодетным родителям и предпенсионерам помогут с работой

Автор нового законопректа - депутат ЗакСа Денис Четырбок.

Законопроект, согласно которому, петербургские власти начнут помогать людям предпенсионного возраста и молодежи устроиться на работу, был поддержан на заседании в пятницу, 2 ноября. Автор инициативы - депутат ЗакСа Денис Четырбок.

Согласно законопроекту, компании, в которых работают более 100 сотрудников, должны будут выделить как минимум два места для тех, кому трудно найти место работы. К таким людям отнесли несовершеннолетних, одиноких граждан, многодетных родителей и родителей детей-инвалидов, граждане предпенсионного возраста. Такие места планируют устраивать на различных предприятиях, в том числе частных.

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