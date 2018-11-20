В петербургских парках могут разрешить жарить шашлык

Комитет по законодательству ЗакСа уже одобрил данное предложение.

Депутаты петербургского парламента предложили организовать места для барбекю на площадках для отдыха, в том числе, на территории зеленых насаждений. Комитет по законодательству ЗакСа одобрил данное предложение.

Пробки на выездах из Санкт-Петербурга в летний период, а также иные причины, заставляют людей проводить время в городе. При этом желание пожарить шашлык у них остается, и они жарят его в парках, что запрещено. Предлагаем сделать маленькую революцию. Денис Четырбок

Места должны быть хорошо оборудованы, в доступе должен быть песок. Чиновники предлагают оборудовать под это площадки в парках, где нет зелени, есть асфальт и песчаные площадки.

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