В Петербурге могут появиться беспилотные машины

Эксперты уверяют, что потенциал проекта велик.

В текущем году на дорогах Петербурга могут появиться беспилотные машины. О плане по развитию высокоавтоматизированных транспортных средств рассказал в эфире телеканала "Санкт-Петербург" генеральный директор "Пассажир ТВ" Михаил Бурцев.

Под проект задействовали 13 регионов, хотя желающих уже намного больше. Запуск беспилотников долго ждали, предполагается, что аварий станет меньше, потому что чаще на ДТП влияет человеческий фактор.

Проект полностью соответствует сегодняшнему курсу развития транспорта. Его потенциал велик. Михаил Бурцев

Помимо этого прогнозировать исчезновение профессии таксиста еще рано. Однако беспилотные авто смогут решить проблему нехватки кадров в сфере общественного транспорта. Российские специалисты также рассматривают создание беспилотных трамваев и другого высокоавтоматизированного общественного транспорта.

Проект будет многоэтапным: постепенно переходить из отдаленных районов на более оживленные участки города.

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Фото: Piter.TV