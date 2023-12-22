В Нижнем Новгороде представили набор, превращающий старые самосвалы в беспилотные машины

В набор входят контроллеры и датчики, которые можно установить на самосвалы.

В рамках конференции "Цифровая индустрия промышленной России" в Нижнем Новгороде компания "Цифра Роботикс" подробно рассказала, как с помощью набора контроллеров и датчиков старый карьерный самосвал можно превратить в беспилотный.

Как отметил портал 110km.ru, данное решение позволяет горнодобывающим компаниям переоснастить действующий парк карьерных самосвалов вместо того, чтобы закупать дорогие беспилотные машины.

В набор входят контроллеры и датчики, которые можно установить на самосвалы. Оборудование совместимо даже со старыми КамАЗами и БелАЗами. Система позволяет управлять машиной удаленно через набор манипуляторов (электронных руля и педалей).

На практике решение планируют реализовать летом 2024 года. Оборудование установят на горные самосвалы.

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